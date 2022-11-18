مشيرب: المال ليس أهم عنصر في “المعجزة القطرية”

وصف عبد الرزاق مشيرب خطيب مسجد بن نابي في طرابلس، ما يحدث في قطر وخاصة مع انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم على أراضيها الأحد المقبل بـ”المعجزة”، زاعماً أن الإنسان القطري هو أساسها بفضل الوعي والإرادة.

وقال مشيرب، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي” فيسبوك”:” أن أهم عنصر فى المعجزة القطرية ليس المال، بل هو الإنسان القطرى الواعى صاحب الإرادة”، على حد قوله.

وسينطلق “مونديال قطر” بداية من يوم 20 نوفمبر الجاري، لينتهي في الثامن عشر من ديسمبر المقبل.

وستجمع مباراة افتتاح كأس العالم 2022، بين منتخب قطر والإكوادور، بعد ساعتين من حفل افتتاح المونديال.