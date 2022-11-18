أزمة حكومة الوحدة واليونان.. المنفي: حريصون على استمرار العلاقات الودية مع الدول

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أعلن، رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، حرص المجلس على استمرار العلاقات الودية وتعزيزها بين ليبيا والدول كافة على قاعدة الاحترام المتبادل والقواعد الدولية المنظمة للعمل الدبلوماسي لتجنب كل ما يعرقل صفو تلك العلاقات.

وقال المنفي، في بيان بشأن الأزمة بين اليونان وحكومة الوحدة، إن اليونان تعد في طليعة الدول التي يحرص المجلس الرئاسي تعزيز العلاقات معها.

وأكد الحرص على إزالة كل أسباب سوء الفهم وتجنب أية حوادث دبلوماسية ورفض أي خطوات تصعيدية.

وأضاف المنفي، أنه يجري التواصل مع وزارة الخارجية اليونانية للاستيضاح عن أسباب إلغاء وزير خارجيتها زيارته إلى العاصمة طرابلس.