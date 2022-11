المنفي يبحث مع رؤساء أحزاب سياسية إمكانية إنهاء حالة الانسداد السياسي

ليبيا – التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، الخميس، رؤساء أحزاب( الجبهة الوطنية، العدالة والبناء، التغيير، تكنوقراط ليبيا، ليبيا النماء، تيار يا بلادي، العمل الليبي، تحالف القوى الوطنية)، وذلك لبحث مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا.

اللقاء تطرق بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي لإمكانية إنهاء حالة الانسداد السياسي التي وصلت إليها البلاد مؤخراً من خلال رؤية الرئاسي، والوصول للاستحقاق الانتخابي، والخطوات المتخذة من قبل المجلس لإنجاح مشروع المصالحة الوطنية.

