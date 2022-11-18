القبض على مصري متهم بالاحتيال بمبالغ تقدر بـ1.5 مليون دينار ليبي

أعلن مركز شرطة “أبو عطني” ببنغازي القبض على شخص مصري الجنسية صادر بحقه أمر ضبط وإحضار على خلفية قيامه بالاحتيال على التجار بمبالغ مالية تقدر بـ1.5 مليون دينار ليبي.

جاء تحرك الجهات المعنية إستجابةً لشكوى تقدَّموا بِها عددٍ مِن المُواطنين إلى مركز شرطة بوعطني التَابع لمُديريِّة أمن بنغازي ضدّ شخص مصري الجنسية يعمل كَتاجر للمُواد المنزلية، قامَ بِالنصب وَالاِحتيال عليهم فِي مبالغ مالية ضخمة تُقدر بِحوالي “مليون وَ500 ألف دينار ليبي” وَلاذا بِالفرار.

وَعلى الفُور أصدر رَئيس مركز شرطة بوعطني العميد “أحمد النعاس” تعليماته إلى أعضاء التحريات بِالبحث وَالتحرّي وَضبط الشخص المطلوب، وَذلك بِمُتابعة رئيس وحدة التحقيق وَالتحرِّيات بِالمركز.

وَأفادت التحرِّيات بِهروب الشخص المطلوب إلي مدينة طبرق، وَبِالتنسيق معَ مُديريِّة أمن طبرق تمَّ ضبطه وَقاموا أعضاء التحرِّيات بِالاِنتقال إلى مدينة طبرق لاِستلام الشخص المطلوب وَالرجُوع بِه إلى المركز.

وَبالاِستدلال معه تبين أنه يُدعى (س.ع.ع) مصري الجنسية وَاِعترف بِما نُسب إليه، وَتمَّ إحالته إلى النيابة العامة..