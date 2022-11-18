مؤكدا أنها تعمق الأزمة.. باتيلي يعرب لـ المشري عن رفضه لمنع جلسات مجلس الدولة

أخبار ليبيا 24

بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، صباح اليوم الجمعة، مع رئيسَ بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ، عبد الله باتيلي، سبل الدفع بالعملية السياسية.

وأوضح المكتب الإعلامي للمجلس في بيان له، أن اللقاء تناول سُبل الدفع بالعملية السياسية من خلال التوافق بين مجلسي الدولة والنواب على إنجاز المسارات المختلفة بغية الوصول إلى الانتخابات في أقرب الآجال.

وعبر المبعوث الأممي عن رفضه محاولة منع المجلس الأعلى للدولة من عقد جلساته، مؤكدا أن هذه الخطوات تسهم في تعميق الأزمة السياسية.