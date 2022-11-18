امطير: اتجاه المساجد للخطب التحريضية سبب أزمتنا الأخلاقية

رأت عضو مجلس الدولة الاستشاري آمنة امطير، أن استخدام الخطب التحريضية السياسية في المساجد من أسباب الكارثة الأخلاقية في ليبيا.

وقالت امطير في تغريدة عبر “تويتر”: “ذكر أخ فاضل على صفحته حجم الكارثة الأخلاقية التي يمر بها الشارع الليبي وتساءل هل هي ابتعاد عن الدين”.

وأجابت بأن “أزمتنا بداية تنطلق من التعليم والتربية والمناهج الهابطة، ثانيا من ابتعاد المساجد عن الخطب الدينية التوعوية في كل جوانب الحياة، واتجاههم إلى خطب سياسية تحريضية كيدية فقط” على حد وصفها.

وتابعت عضو مجلس الدولة الاستشاري: “ثالثا لم بعد هناك أثر واضح لدور الأسرة في التربية فالأغلب ترك تربية الأبناء للشارع، رابعا: هذه يغفلها الكثيرون من أبنائنا صنيعة هدرزتنا، لو كنت نماما أو حسودا أو قتاتا أو رمام أو كاذبا فابنك سيأخذ نفس الطبع لأن الأبناء يقلدوننا ولا يسمعون لنا” وفق قولها.