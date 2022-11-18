«الكهرباء»: صيانة الخطوط الهوائية بترهونة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الجمعة، صيانة عديد الخطوط الهوائية والمحطات في مدينة ترهونة؛ وذلك في إطار العمل على المحافظة على استقرار الشبكة وتحسين أدائها.

وشملت الصيانة تركيب قواطع هوائية، وشد أسلاك ضغط عالٍ متدلية، وزيادة زيت للمحولات، وإجراء تغيير أعمدة بدلا من المكسورة، وفق بيان صادر عن الشركة.

– «الكهرباء»: مشروع خط السرير- إجدابيا في مراحله النهائية

وحسب البيان، فقد أجرى أعمال الصيانة فرقة الصيانة السريعة بمكتب «مجي»، وفرقة الصيانة الدورية بدائرة توزيع ترهونة.

من أعمال صيانة الخطوط الهوائية بترهونة، 18 نوفمبر 2022. (شركة الكهرباء)

من أعمال صيانة الخطوط الهوائية بترهونة، 18 نوفمبر 2022. (شركة الكهرباء)