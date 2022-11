ليبيا – أكد عضو مجلس النواب جبريل اوحيدة أن جلسة البرلمان الإثنين القادم ستشهد انتخاب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب ليكون بديلًا عن النائب احميد حومة.

اوحيدة وفي تصريحات خاصة لقناة “ليببا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري، أشار إلى أن البند الثاني سيخصص لجدول الأعمال لما يستجد من نشاطات.

