ارتفاع طفيف في درجات الحرارة والقصوى تسجل 29مْ

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على بعض المناطق حيث تتجاوز معدلاتها الفصلية لهذا الشهر (نوفمبر) و تتراوح مابين (24 – 29)مْ.

وأشار المركز إلى تاثر مناطق غرب ليبيا يوم الأحد بكتلة هوائية باردة تعمل على انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة مع رياح شمالية غربية نشطة السرعة وتكاثر للسحب من حين لاخر قد يتخللها سقوط امطار متفرقة على المناطق الساحلية.

وتنشط الرياح الجنوبية على بعض مناطق الشمال الشرقي يوم الأحد مما قد تسبب في إثارة الأتربة والغبار.