مختص في القانون الجنائي يكشف عن كيفية تمكن داعش من غسل أدمغة بعض الشباب  

أخبار ليبيا 24

نظراً لخطورة الجرائم التي ارتكبتها عصابات داعش الإرهابية في ليبيا كان لابد من تسليط الضوء على كيفية استغلال التنظيم الإرهابي للفراغ الأمني الذي شهدته البلاد بعد أحداث 2011 للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء انضمام بعض الشباب للتنظيم المتطرف.

الجرائم الوحشية التي ارتكبها بعض الشباب المنظمين لداعش في ليبيا جعلت من وكالة أخبار ليبيا 24 تبحث عن الأسباب الحقيقية التي كانت وراء انضمام الشباب فكان اللقاء مع المختص بالقانون الجنائي حسن حسين.

داعش استغل الفراغ الأمني في ليبيا

يقول حسين الضابط جهاز الأمن الداخلي والذي يمتلك خبرة في المجال الأمني تمتد لأكثر من 30 عاما: “إن نشأة الفكر الإرهابي المتطرف يحتاج إلى مجموعة من الأسس والركائز التي استغلها تنظيم داعش، والتي وجدت في ليبيا منذ اندلاع أحداث 2011 التي شهدتها ليبيا”.

يتابع حسين: “إن تنظيم داعش استغل الوضع الأمني المليء بالثغرات والمتوتر وغير المستقر وغياب دور الدولة في ليبيا خلال تلك المرحلة، حيث توفر له المناخ الملائم لتكوين خلاياه الإرهابية التي امتدت جذورها في كامل البلاد.

أسباب انتشار التطرف بين بعض الشباب

وحول أسباب انتشار التطرف بين بعض الشباب وتأثيره على حياة المواطنين يقول حسين: “لقد تسبب تنظيم داعش الإرهابي في انعدام الأمن بشكل كبير، وأثار الرعب في قلوب المواطنين، مما أحدث شروخًا أمنية واجتماعية واقتصادية كبيرة في المنطقة التي كانت تتميز بترابط نسيجها الاجتماعي.

يتابع حسين: “داعش استغل تلك الظروف التي شهدتها ليبيا لتنفيذ أعماله الإرهابية لزعزعة الأمن وإدخال الرعب في نفوس المواطنين فتسبب في خلف خروقات أمنية واجتماعية خاصة في المناطق المكتظة بالسكان والتي بها تركيبة اجتماعية مترابطة كبنغازي ودرنة وسرت وإجدابيا كونها معروفة بتركيبتها القبلية الأمر الذي أثر على التكوين الاجتماعي في هذه المناطق”.

داعش يتستر بالدين

يقول حسين: “إن الجماعات الإرهابية اتخذت الدين ستارا للوصول إلى مآربه التي لا تمت للدين الإسلام بصلة، حيث أن سيدنا محمد دعا الناس بالتي هي أحسن”، أردف حسين قائلا: “استغل تنظيم داعش ضعف الدولة فنشر فكره الضال واستقطب بعض الشباب لضعف الوازع الديني لديهم ولحاجة بعضهم للمال، حيث سجلت أن بعض الحالات انضمت إلى داعش من أجل المال”.

وأضاف حسين في حديثه: “داعش سيطر على أدمغة بعض الشباب وأخضعها لبيئة القتل والذبح من خال إقناعهم بأن الطرف المقابل لهم طرف مجرم وكافر وعدو لله ولرسوله.. كما أنهم أقنعوا الشباب بأن أفعالهم تلك تقربهم إلى الله وتدخلهم الجنة”.

التورط مع داعش

وأشار حسين إلى أن بعض الحالات ممن تورطوا في الانضمام لتنظيم داعش الإرهابي تم ابتزازهم من خلال التسجيلات المرئية التي توثق تنفيذه بعض الجرائم البسيطة الأمر الذي يزيد من تورطهم مع التنظيم مما يصعب الخروج منه.

وفي حديثه عن اتخاذ داعش الدين الإسلامي ستارًا لتحقيق مآرب وغايات لا تمتُ بالدين بصلة استدرك حسين قائلا: “إن داعش مارس أبشع أنواع الجرائم ونل بالجثث واغتال الأبرياء من خلال استغلال بعض الشباب”.

الإسلام دين الوسطية

واختتم حسين حديثه قائلا: “إن الدين الإسلامي دين وسطي وسماحة وعفو لا دين ذبح وقتل وترويع”، لافتا إلى أن داعش اغتصب الحقوق وهجر المواطنين الأمنين وجر بعض الشباب للانضمام له والسير في طريق مظلم نهايته شنيعة.