ليبيا – أعرب وكيل وزارة الخارجية في حكومة تصريف الأعمال آمر محور الزطارنة محمد عيسى عن استغرابه من تصرف وزير الخارجية اليوناني الذي وصفه بـ”غير المبرر”، مشيرًا إلى أن الغرض من استدعاء القائمة بالأعمال اليونانية في طرابلس هو استيضاح وجهة نظر الوزير في هذا التصرف.

عيسى في حديث لقناة “الجزيرة” لفت إلى أن زيارة وزير الخارجية اليوناني إلى ليبيا كانت بموافقة وزارة الخارجية الليبية وكان الغرض منها لقاء المجلس الرئاسي في طرابلس.

وقال وكيل وزارة الخارجية: “لدينا علاقات وطيدة مع الجانب اليوناني ونتمنى بأن تبقى هذه العلاقات كما هي عليه”.

The post وكيل خارجية الدبيبة: لدينا علاقات وطيدة مع الجانب اليوناني ونتمنى بأن تبقى هذه العلاقات كما هي عليه first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية