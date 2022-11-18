الزائدي: حكومة الدبيبة مسوؤلة عن خطف الميليشيات لمواطن ليبي

الوطن|رصد

علّق القيادي السابق في النظام الليبي، مصطفى الزائدي، على قضية خطف الميليشيات لمواطن ليبي بأنّ ذلك لا يمكن أن يفهم إلا في “إطار تقديم الولاء للأعداء وشراء ودهم”، محمّلا مسؤولية ذلك للحكومة منتهية الولاية.

وقال الزائدي، في منشور له على فيسبوك تحت عنوان “حديث الجمعة”: “إنّه لا يمكن فهم قيام المليشيات الممولة من الدولة بخطف مواطن ليبي من بيته وإهانة أسرته دون ذنب وبلا سبب يتعلق بالأمن أو الجريمة، إلا في إطار تقديم الولاء للأعداء وشراء ودهم ومحاولة رشوتهم من أجل البقاء لأيام معدودات في السلطة”.

وتابع تعليقه بالقول: “لا شك أن المليشيا الإجرامية التي نفذت العمل تتحمل بعض من المسؤولية، لكن الجزء الأكبر منها تتحمله الحكومة التي لم تتورع في بيع أي شي من أجل البقاء، فهي تبيع الوطن فهل تخجل من بيع مواطن بسيط لا حول له ولا قوة”.