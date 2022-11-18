“داخلية الدبيبة”: أجرينا معاينة لميناء الشعاب استعدادا لانطلاق رحلات ليبية إلى تركيا

قامت لجنة من وزارة الداخلية بحكومة الوحدة المؤقتة بجولة داخل ميناء الشعاب لمعاينة وكشف على الجرافات الغير صالحة والعاطلة الراسية بالميناء.

وقالت الوزارة في بيان إن اللجنة أجرت المعاينة أمس الخميس برئاسة اللواء البشير بالنور.

وأشارت إلى أن ذلك تم بناء على تعليمات وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات لواء بشير الأمين بشأن تكليف لجنة لحصر جرافات الصيد بميناء الشعاب وسلامة إجراءاتها ونقلها خارج ميناء طرابلس مع مراعاة السلامة البحرية في عملية النقل، بحسب البيان.

وأوضح البيان أن هذا يأتي تمهيداً للبدء في استقبال السفن السياحية استعداداً لتفعيل الرحلات البحرية من ليبيا إلى جمهورية تونس ورحلات من ليبيا إلى جمهورية تركيا.

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