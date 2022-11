عقيل: لا بد من الوصول لمقاربات وتفاهمات تفضي إلى حل الميليشيات وتحجيم دور قادتها

ليبيا – قال رئيس حزب الائتلاف الجمهوري والمحلل السياسي الليبي عز الدين عقيل إن استنفار عدد من الميليشيات التابعة لحكومة تصريف الأعمال برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ونشر آلياتها في محيط مقر مجلس الدولة في العاصمة طرابلس، مشهد له العديد من الدلالات بخصوص الوضع الأمني.

عقيل وفي تصريحات خاصة لصحيفة “اليوم” الأربعاء أكد سيطرة الميليشيات على الموقف وقدرتها على منع كل ما يصب في المسار السياسي، مؤكدًا أنها درع قوية للحكومة غير الشرعية.

وحذر عقيل من مغبة استمرار المواجهات والصراعات، داعيًا إلى الوصول لمقاربات وتفاهمات، تفضي إلى حل هذه الميليشيات، وتحجيم دور قادتها.

