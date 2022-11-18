المشاركون في مؤتمر ظل المتوسط يؤكدون أن الاستقرار في ليبيا مهم لأمن أوروبا

الوطن|رصد

أكد قائد عملية إيريني الأدميرال ستيفانو توركيتو على أهمية تحقيق الاستقرار والأمن في منطقة البحر الأبيض المتوسط، خاصةً في ليبيا، منوهًا بأن أي فوضى في الجبهة الجنوبية ستنعكس على دول الاتحاد الأوروبي.

وجائت تصريحات توركيتو خلال مشاركته في مؤتمر ظل المتوسط 2022، في العاصمة الإيطالية روما، وقد أكد المشاركون فيه على أهمية استئناف عملية السلام في ليبيا، وإجراء الانتخابات، كما شددوا على ضرورة تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار.

هذا وكان قد أكد وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو خلال اجتماع عقده وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في بروكسل لمناقشة تجديد مهمة إيريني، أن البحر المتوسط مكان تجب مراقبته بشكل متزايد بسبب أهميته الاقتصادية والاستراتيجية.