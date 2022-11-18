غنيم: يجب تصنيف اليونان دولة عدوّة و قطع العلاقات الدبلوماسية معها

طالب عبد السلام غنيم، المحلل السياسي، المؤيد للتواجد العسكري التركي في ليبيا، بقطع العلاقات الدبلوماسية مع اليونان، بعد رفض وزير خارجيتها النزول من طائرته في طرابلس اعتراضا على استقبال نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية في حكومة الدبيبة له.

وقال غنيم، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” :” ‏منذ سنوات واليونان تُناصب ليبيا العداء وجاء تصرف وزير خارجيتها ليكون القشة التى قصمت ظهر البعير!”، على حد تعبيره.

وأضاف:” يجب تصنيف اليونان دولة عدوّة و قطع العلاقات الدبلوماسية معها و سحب البعثة الليبية من أثينا وطرد البعثة اليونانية من طرابلس فورًا”، على حد زعمه.

وقال وزير الخارجية اليوناني، في وقت سابق من أمس الخميس: “قطعت زيارتي لطرابلس لأن وزيرة خارجية الحكومة الليبية المؤقتة حاولت أن تفرض عليّ لقاءها بوجودها في المطار، ولذلك غادرت إلى بنغازي”.