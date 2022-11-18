المقريف يبحث إعادة مدينة غدامس للائحة التراث العالمي

التقى وزير التربية والتعليم رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم “موسى المقريف” أمس الخميس، بمُدير جهاز وتطوير مدينة غدامس “عبدالسلام هيبة” ومدير مركز غدامس للاتحاد والدراسات وتوثيق التراث “مختار حودة”.

وتناول اللقاء التنسيق مع الوزارة بخصوص إقامة مناشط ثقافية بالتعاون مع منظّمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم “اليونسيكو”، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “الالسكو”، والمنظّمة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، وذلك من أجل السعي لإخراج مدينة غدامس القديمة من لائحة الخطر والعودة إلى لائحة التراث العالمي.