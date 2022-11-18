حبس القائم السابق بأعمال البعثة الليبية في أوكرانيا

العنوان-طرابلس

أعلنت النيابة العامة، حبس القائم بأعمال بعثة ليبيا لدى أوكرانيا الأسبق خلال الفترة الممتدة من سنة 2018 حتى 2020؛ وذلك بتهمة الإضرار بالمال العام.

وقال مكتب النائب العام، في بيان له، الخميس، أن النيابة العامة واصلت إجراءات بحث الجرائم المسندة إلى القائمين على تسيير أعمال بعثة ليبيا لدى أوكرانيا، خلال السنوات الماضية، من خلال تناول تدابير تتعلق بحالة القائم على إدارة أعمال البعثة خلال الفترة من 2018 إلى 2020.

وأوضح البيان أن الإجراءات تناولت واقع انحراف الموظف عن مسلَّمات الوظيفة القيادية المسندة إليه، بتخلِّيه عن إعمال قواعد حماية المال العام وضوابطها، فسبَّب إخلاله اضطراباً إدارياً ومالياً.

وقال البيان أن ذلك هيّأ لتابعيه ارتكاب أنماط إساءة ترتَّب عليها الحصول على منافع غير جائزة قانوناً، فضلاً عن تعمُّده اتخاذ إجراءات نشأ عنها إلحاق ضرر جسيم بالمال العام، لافتا أن المحقق أمر بحبس المتهم احتياطياً على ذمة التحقيق، بعد الفراغ من استجوابه.