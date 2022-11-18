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عبدالعزيز يدافع عن منتهية الولاية ويصف دندياس بـ”السكران”

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

انتقد عضو المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته ومقدم البرامج حاليًا في قناة التناصح محمود عبد العزيز، رفض وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس مقابلة نجلاء المنقوش وزيرة خارجية الحكومة منتهية الولاية في طرابلس، واصفًا إياه بـالسكران”.

وقال عبد العزيز في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “وزير الخارجية اليوناني يا إما سكران وإلا مجنون، مضيفًالا تفسير لتصرفه الذي يخالف كل الأعراف الدبلوماسية، يجب ردع هذه الدولة المفلسة“.

ونشر تدوينة أخرى مقدمًا الحل من وجهة نظره للرد على ذلك الموقف قائلًا: “الرد بسيط جدًا على العلج اليوناني، وقف كل الشركات اليونانيةالعاملة وسحب تراخيصها، والله غدوة يجيكم عوامة من غادي

الوسوم

ليبيا محمود عبدالعزيز نجلاء المنقوش نيكوس ديندياس

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الوطن الليبية

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