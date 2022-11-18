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الحبري: سنبلغ النائب العام بأوراق نقدية مزورة أصدرها مركزي طرابلس

تم النشر منذُ 30 ثانية
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مصدر الخبر / منصة السبق الإعلامية
مصدر الخبر / منصة السبق الإعلامية

أصدر علي الحبري محافظ صرف ليبيا المركزي بنغازي، بياناً رداً على بيان مركزي طرابلس حول اكتشاف عينات من عملة فئة 50 دينار مزورة.

وجاء في البيان:

– العملة الليبية بصفة عامة تتمتع بمواصفات أمنية عالية جداً، ومن الصعب تزويرها.

– اكتشاف العملة المزورة عمل اعتيادي، إلا أنه أول مرة يتم التنويه عنها في الاعلام.

– كان الأجدر من مركزي طرابلس تتبع مصدر هذه العملة وإبلاغ الجهات الأمنية بدون خلق حالة هلع في السوق تربك المواطن.

– هناك علامات أمنية آخرى لم يتطرق لها تقرير إدارة الإصدار بطرابلس مما يبين أن هناك نقص في الخبرة عن الكشف عن العملات المزورة.

– لم يكن الغرض من التنبيه المواطنين، بقدر ما هو تهييج الرأي العام ضد العملة المطبوعة في روسيا.

– سبق وأن اكتشفنا أوراق نقدية ضمن المبالغ التي تم استلامها من قبلنا مسبقاً من مركزي طرابلس، وأبلغناه بغرض تتبع مصدرها، ولا ندري إذا ما تم اتخاذ إجراءات بخصوصها.

– سنبلغ النائب العام بخصوص اكتشاف تزوير لعدد من الأوراق النقذية وعددها 47 ورقة من فئة 10 دينار.

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منصة السبق الإعلامية

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