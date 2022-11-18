الحبري: سنبلغ النائب العام بأوراق نقدية مزورة أصدرها مركزي طرابلس

أصدر علي الحبري محافظ صرف ليبيا المركزي بنغازي، بياناً رداً على بيان مركزي طرابلس حول اكتشاف عينات من عملة فئة 50 دينار مزورة.

وجاء في البيان:

– العملة الليبية بصفة عامة تتمتع بمواصفات أمنية عالية جداً، ومن الصعب تزويرها.

– اكتشاف العملة المزورة عمل اعتيادي، إلا أنه أول مرة يتم التنويه عنها في الاعلام.

– كان الأجدر من مركزي طرابلس تتبع مصدر هذه العملة وإبلاغ الجهات الأمنية بدون خلق حالة هلع في السوق تربك المواطن.

– هناك علامات أمنية آخرى لم يتطرق لها تقرير إدارة الإصدار بطرابلس مما يبين أن هناك نقص في الخبرة عن الكشف عن العملات المزورة.

– لم يكن الغرض من التنبيه المواطنين، بقدر ما هو تهييج الرأي العام ضد العملة المطبوعة في روسيا.

– سبق وأن اكتشفنا أوراق نقدية ضمن المبالغ التي تم استلامها من قبلنا مسبقاً من مركزي طرابلس، وأبلغناه بغرض تتبع مصدرها، ولا ندري إذا ما تم اتخاذ إجراءات بخصوصها.

– سنبلغ النائب العام بخصوص اكتشاف تزوير لعدد من الأوراق النقذية وعددها 47 ورقة من فئة 10 دينار.