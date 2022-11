حرشاوي: وجود تركيا العسكري الهائل في ليبيا لا يمنع حدوث صراع مسلح

ليبيا- تطرق تقرير تحليلي نشره موقع “ميدل إيست آي” البريطاني لأبعاد التدخل العسكري التركي المستمر في الشؤون الداخلية لليبيا بالشكل المزعزع لاستقرارها.

التقرير الذي تابعته وترجمت المهم من مضامينه صحيفة المرصد، أشار إلى تسبب التدخل العسكري التركي في الصراع الداخلي الليبي في قلب ميزان القوة لطرف على حساب الآخر من دون معرفة عدد الخسائر في صفوف المدنيين إثر استخدام الطائرات التركية من دون طيار “بيرقدار”.

ونقل التقرير عن المحلل السياسي جليل حرشاوي قوله: “إن الوجود العسكري التركي في ليبيا ما زال هائلًا؛ إذ تتكون مهمة تركيا الحالية في ليبيا الآن من مئات العسكريين والجواسيس وغيرهم من الأفراد الأتراك و3 آلاف من المرتزقة السوريين ومجموعة شاملة من المعدات”.

ووفقًا لحرشاوي لا يمنع هذا الوجود احتمالية نشوب صراع مسلح على الأرض بين الموالين لتركيا وأعدائها، مبينًا أن حالة الجمود السياسي المهيمنة حاليًا على المشهد العام في ليبيا لن تقود بالمطلق إلى تحقيق أي بوادر لتعزيز الاستقرار أو الحكم الرشيد في البلاد.

