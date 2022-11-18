عيسى: امتناع وزير خارجية اليونان عن لقاء المنقوش “غير مبرر”

الوطن|رصد

وصف وكيل وزارة الخارجية في الحكومة منتهية الولاية، محمد عيسى، امتناع وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس عن لقاء نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية بالحكومة المنتهية، بغير المبرر.

وقال عيسى في تصريحات تلفزيونية، إن زيارة وزير الخارجية اليوناني إلى ليبيا كانت بموافقة وزارة الخارجية المنتهية، وكان الغرض منها لقاء المجلس الرئاسي في طرابلس.

وأضاف وكيل وزارة الخارجية: “لدينا علاقات وطيدة مع الجانب اليوناني ونتمنى بأن تبقى هذه العلاقات كما هي عليه”، مشيرًا إلى أن الغرض من استدعاء وزارته للقائمة بالأعمال اليونانية في طرابلس، هو استيضاح وجهة نظر ديندياس في هذا التصرف.

هذا وكان قد ألغى وزير الخارجية اليوناني زيارته أمس الخميس إلى طرابلس، بعد وقوف المنقوش أسفل طائرته في مطار معيتيقة، وقال إنها حاولت فرض لقاءً معه.