علي العيساوي: ندين بشدة تصريحات وزير الخارجية الإيراني بشأن ليبيا

أدان عضو مجلس النواب علي العيساوي تصريحات المسؤولين الإيرانيين بشأن ليبيا.

وقال العيساوي في تغريدة عبر “تويتر”: “ندين ونستنكر بشدة تصريحات وزير الخارجية الإيراني الذي يقول إن إيران لن تكون مثل ليبيا، في إشارة منه للاحتجاجات المندلعة في بلاده”.

وأضاف: “نذكره بأن عليهم أن يسترجعوا أراضيهم في القوقاز التي أخذتها روسيا بدلا من الغوص فيما لا يعنيه”، متابعا: “ليبيا ستنهض وسنتخلص من كل المنغصات”.

وطالب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أجهزة المخابرات والساسة الذين خططوا لافتعال حرب أهلية في إيران وتقسيمها، بأن يَعُوا أن إيران ليست مثل ليبيا أو السودان على حد تعبيره في تغريدة عبر “تويتر”.

وفي مطلع نوفمبر الجاري قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إن الولايات المتحدة الأمريكية، تسعى إلى تكرار تجربتها في ليبيا وسوريا في بلاده، مؤكدا أنه لم ولن تحصد سوى الفشل.