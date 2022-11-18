بالصور: ضبط شاحنة دجاج مستوردة مخالفة للشروط في سرت

أعلن جهاز الحرس البلدي في سرت ضبط شاحنة لحوم دجاج مجمدة مستوردة مخالفة للإجراءات والشروط.

وذكرت الصفحة الرسمية للجهاز بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن دورية التفتيش التابعة للحرس أوقفت الشاحنة بمدخل سرت، وأشارت إلى حجز الكمية التي على ظهر الشاحنة للاشتباه في صلاحيتها وعدم وجود شهادة الإفراج الجمركي النهائي.

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سحب عينات من الدجاج في سرت

وجرى سحب عينة وإحالتها إلى مختبر الأغدية بمركز الرقابة على الأغدية والأدوية الوسطى مصراتة للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك.

عناصر الحرس البلدي عقب ضبط شاحنة لحوم دجاج مجمدة جرى ضبطها في سرت. (الحرس البلدي سرت)

عينة من لحوم دجاج مجمدة جرى ضبطها في سرت. (الحرس البلدي سرت)

عناصر الحرس البلدي عقب ضبط شاحنة لحوم دجاج مجمدة جرى ضبطها في سرت. (الحرس البلدي سرت)