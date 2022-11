ليبيا – عقد رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي بحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان الخميس اجتماعًا مع لجنة فرز وقبول ملفات الترشح للمناصب السيادية التابعة للمجلس، بمقره في العاصمة طرابلس.

الاجتماع خُصص لمتابعة عمل اللجنة في فرز وقبول ملفات الترشح أمام المترشحين للمناصب السيادية؛ تمهيدًا لعرضهما على مجلس الدولة وفق جدول زمني واضح.

