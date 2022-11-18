العجيلي: هنالك سوء إدارة والمضادات الحيوية تعطى للمريض دون وصفة طبية

الوطن – رصد

قال المدير السابق للمستشفى الجامعي واستشاري جراحة العظام والحوادث، نبيل العجيلي، إن البكتيريا لا تستجيب لمعظم المضادات الحيوية وتنتشر في المجتمع نتيجة سوء استعمال المضادات الحيوية.

وأشار العجيلي، ان تلك المضادات تعطى للمريض دون وصفة طبية والتي من الممكن ان تؤثر على حياتهم وتعرضهم للخطر، لأن استخدام المضادات الحيوية لعلاج أمراض غير معنيه بالمضادات يؤدي لتكوين بكتيريا مقاومة ويجعل المجتمع في مواجهة بكتيريا مقاومة للعلاج قد تنتشر فيه.

وطالب العجيلي ، كافة الجهات الرقابية والمسؤولة على عملية توريد وتصنيف المضادات الحيوية، بإلزام الأطباء والصيادلة بإيقاف وصف المضادات الحيوية لكل الامراض والتأكد منها قبل اعطائها لاي مريض كان.