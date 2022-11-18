وزير الخارجية الإيطالي: نبحث تقديم زوارق إلى حرس السواحل الليبي لمكافحة التهريب

قال نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تيجاني، إن بلداه من الممكن أن تقدم زوارق دورية تابعة للشرطة الإيطالية إلى حرس السواحل الليبي لوقف المهربين.

وأضاف تيجاني أنه بحث مع وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نجلاء المنقوش، تعزيز الاتفاق بخصوص ملف المهاجرين غير الشرعيين، متابعا: «يتعين علينا العمل مع ليبيا بشأن المهاجرين»، حسب تصريحات متلفزة أمس الخميس، نقلتها وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

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وشدد تاياني على أن إيطاليا كانت دائما على استعداد لاستقبال المهاجرين، لكن يجب أن تضمن أمن حدودها، التي هي أيضا حدود جنوبية للاتحاد الأوروبي.

وتابع: «لهذا السبب وضعنا هذه المسألة على طاولة أوروبا»، مشددا على أن حلها يكمن أيضًا في التعاون بمجال التنمية ومكافحة آثار تغير المناخ والأمراض والفقر والجفاف والإرهاب في أفريقيا، التي سيصل عدد سكانها إلى ثلاثة مليارات نسمة بحلول العام 2050.