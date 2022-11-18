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باشاغا يفتتح حديقة جديدة في منطقة “602” ببنغازي

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-طرابلس

افتتح رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، الخميس، حديقة بمنطقة “602” خلال جولة في مدينة بنغازي رافقه خلالها وزير الخارجية حافظ قدور، ورئيس غرفة الطوارئ والتنظيم فرج اقعيم.

وقالت الحكومة في بيان لها، أن الحديقة تقع على امتداد الوحدات السكنية لمنطقة “602” لتكون متنفس لأهالي وأطفال المنطقة وكل أهل بنغازي وزوارها.

وأجرى باشاغا ومرافقيه جولة تفقدية داخل بنغازي شملت الاطلاع على مستجدات أعمال الصيانة والتطوير في جزيرة الجرات والطريق المؤدية إليها.

كما تفقد باشاغا بعض الحدائق والمشاريع التي جرى إنجازها من قبل غرفة الطوارئ والتنظيم التابعة للحكومة.


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صحيفة العنوان الليبية

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