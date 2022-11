ليبيا – التقى عدد من رؤساء اللجان الدائمة بمجلس النواب وعدد من أعضاء المجلس الخميس بوزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس والوفد الرسمي المُرافق له.

اللقاء الذي عُقد بمقر مجلس النواب في مدينة بنغازي تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسُبل تعزيزها بما يخدم مصلحة الشعبين.

كما تناول اللقاء عددًا من الملفات المهمة على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

Shares

The post عدد من النواب يبحثون مع وزير الخارجية اليوناني سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية