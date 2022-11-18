“الإنتربول”: متواجدون في ليبيا لإجراء عملية “هوتسبوت”

الوطن|رصد

أكد فريق منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) أنه متواجد حاليًا على الأرض في ليبيا لإجراء عملية “HOTSPOT”، والتحقق من بصمات الأصابع وصور الوجه مقابل قواعد بيانات الإنتربول، للقبض على المجرمين والإرهابيين الذين يتطلعون إلى الاختباء في تدفقات المهاجرين.

وتعتبر “HOTSPOT” مبادرة، تستخدم البيانات البيومترية للمساعدة في الكشف عن المقاتلين الإرهابيين الأجانب والمجرمين الذين يحاولون عبور الحدود بطريقة غير شرعية، وفي الوقت نفسه، يعطل الشبكات التي تسهل مثل هذا السفر الغير قانوني.

وأشارت المنظمة أن قواعد بيانات الإنتربول الخاصة ببصمات الأصابع وصور الوجه تعد مركزية للمشروع، حيث يهدف المشروع إلى زيادة عدد عمليات التحقق التي تجريها دولنا الأعضاء مقابل قاعدتي البيانات.

وأضافت المنظمة أنه على المدى الطويل، ستساعد هذه المبادرة في الكشف عن المقاتلين الإرهابيين والمجرمين الأجانب الذين يحاولون عبور الحدود باستخدام تدفقات الهجرة غير النظامية.