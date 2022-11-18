الأمين: معالجة الزحام في طرابلس خاطئة.. والحل في استغلال الضواحي

أعرب فضيل الأمين، المرشح الرئاسي، عن استيائه من ازدحام وسط طرابلس وبنغازي وقال، إنه يشاهد في الفترة الأخيرة محاولات متعددة للتعامل مع الازدحام الشديد والخانق الذي يلف مدينة طرابلس ومدينة بنغازي أيضاً.

أضاف في تدوينة بفيسبوك قائلًا: “في طرابلس بعض التدخلات لحل بعض المختنقات حول وسط المدينة نجحت إلى حد ما في تخفيف الازدحام،

لكن ما يثير قلقي واستغرابي هو ما يحدث في وسط المدينة من محاولات لتوسيع الشوارع على حساب أرصفة المشاة.. هذه المقاربة أو المعالجة الخاطئة لمشكلة الاختناق المروري هي في قلب المفهوم الخاطئ لوسط المدينة

المطلوب في وسط المدن هو تقليص عدد السيارات وتخفيف الازدحام وليس توسعة الطرق لخلق المزيد من الازدحام والمزيد من السيارات في وسط المدينة حيث لا توجد مواقف سيارات ولا نظام مروري منظم”.

وتابع قائلًا: “العالم يعمل في وسط المدن على تشجيع الحافلات ووسائل المواصلات العامة والمشي على القدمين والدرجات الهوائية، وليس المزيد من الحديد والدخان والازدحام والصدام وحرق الأعصاب، وفي سبيل ذلك يتحول ما بقى من مساحات صغيرة للمشاة إلى مواقف سيارات فوق الأرصفة في صراع بين الانسان والماكينة”.

واختتم: “خففوا الازدحام في المدينة بمنع المزيد من السيارات واستخدام أدوات مواصلات أخرى وليس بتكديس المزيد منها، أيضاً اعملوا على اخراج البنوك والخدمات العامة من وسط المدينة ووزعوها على ضواحي المدينة، ما لا ينقصنا في ليبيا هو الأرض والمساحة والفراغ، ارحمو وسط المدينة وارحمونا معها”.