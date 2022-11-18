اتفاقية بين «الشؤون الاجتماعية» و«العمل» لدعم ذوي الإعاقة والأسر المنتجة

وقعت وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء أبوبكر الكيلاني، مع وزير العمل والتأهيل علي العابد الرضا، اتفاقية تعاون مشترك لدعم فئة ذوي الإعاقة، والأسر المنتجة.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين في جميع المجالات المشتركة لتقديم المنفعة العامة، وتقديم الخدمات العامة لمستفيدها وتبسيط الإجراءات الإدارية خدمة للمصلحة العامة، حسب بيان «الشؤون الاجتماعية»، على صفحتها في موقع «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

وتهدف الاتفاقية إلى رفع مستوى الخدمات لفئة ذوي الإعاقة، والأسر المنتجة ودعمها من أجل تحسين دخلها وتوفير احتياجاتها، كما تنص على تقوية وتعزيز التعاون بين الوزارتين على أساس المساواة والمنافع المتبادلة وذلك وفق الإمكانيات المتاحة.

دمج ذوي الإعاقة في سوق العمل

وتتولى وزارة الشؤون الاجتماعية تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمجموعات المدمجة في سوق العمل، من خلال الوحدات الإدارية التابعة للوزارة، كما تتولى وزارة العمل تدريب ذوي الإعاقة؛ تمهيدا لشغل الوظائف وفق التشريعات النافذة.

وتنص على أن تتولى وزارة العمل والتأهيل التنسيق مع الشركات الوطنية والأجنبية والقطاع الخاص لتمكين ذوي الإعاقة الحصول على فرص العمل في هذه الجهات، وبنسبة 5% من مجموع العاملين بها وفق التشريعات النافذة.

وتنسق «العمل» مع هيئة الأسرة المنتجة التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، لإعداد وتنفيذ الخطط التدريبية للأسر المنتجة بالبلديات من خلال المراكز التدريبية التابعة لوزارة العمل التي ستعمل مع مختلف جهات العمل الوطنية والأجنبية بفتح مكتب الإخصائي الاجتماعي لهذه الجهات.