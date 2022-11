المنفي: نحرص على إزالة أسباب سوء الفهم مع اليونان وتجنب أية حوادث دبلوماسية ورفض التصعيد

ليبيا – أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي حرص المجلس على استمرار العلاقات الودية مع كافة الدول التي تربطها بدولة ليبيا علاقات دبلوماسية، وأنه يسعى لتعزيزها على قاعدة الاحترام المتبادل والقواعد الدولية المنظمة للعمل الدبلوماسي لتجنب كل ما يعرقل ويكدر صفو تلك العلاقات، لافتًا النظر إلى أن اليونان في طليعة تلك الدول.

المنفي وفي بيانه الذي اطلعت المرصد على نسخة منه، شدد على حرص المجلس على إزالة كل أسباب سوء الفهم وتجنب أية حوادث دبلوماسية ورفض أي خطوات تصعيدية.

ونوه المنفي إلى أنه على تواصل مع وزارة الخارجية اليونانية للاستيضاح عن أسباب إلغاء وزير خارجيتها زيارته أمس الخميس إلى العاصمة طرابلس.

