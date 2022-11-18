بوريل: اتفاقية تركيا مع “الوفاق” و”منتهية الولاية” تنتهك حقوق سيادية لثلاثة دول

الوطن|رصد

قال الممثل الأعلى لشؤون الأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن اتفاقيات تركيا مع حكومة الوفاق والحكومة منتهية الولاية تنتهك الحقوق السيادية لدول ثالثة ولا تتفق مع اتفاقية الأمم المتحدة للقانون الدولي للبحار، مؤكدًا أنه لا يمكن أن تترتب على الاتفاقية أية عواقب قانونية على هذه الدول.

وأضاف بوريل في تصريحات صحفية أن على الأتراك تجنب الأعمال التي تقوض الاستقرار الإقليمي مع ضرورة امتثال كافة الدول للقانون الدولي للبحار، مؤكدًا أنه يجب التزام الجميع بمبدأ علاقات حسن الجوار والسيادة والحقوق السيادية على المناطق البحرية لجميع الدول الساحلية، مشيرًا إلى أن هذا الامتثال يشمل الحقوق الناشئة عن الجزر ما يحتم على أعضاء المجتمع الدولي جميعًا العمل وفقًا لهذه المبادئ.