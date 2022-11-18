بوشناف: ليبيا ستكون مستباحة لعقود إن أثيرت قضية لوكربي مجددا

قال مستشار الأمن القومي إبراهيم بوشناف، إن قضية لوكربي إن أثيرت من جديد وأصبحت موضوعا لتحقيق جنائي فستُدخل ليبيا في عقود من الاستباحة.

وأضاف في بيان له، اليوم الجمعة، أنه بجب على الوطنيين والكيانات السياسية الاصطفاف لمنع ذلك بعيدا عن الصراع السياسي.

وتابع، أنه قبل مغادرة الرئيس ترامب البيت الأبيض، أثار المدعي العام في عهده وليم بار أمرا يتعلق بقضية لوكربي، ما رشح من أنباء حينها أنه يطالب السلطات الليبية بتسليم المواطن الليبي بوعجيلة مسعود بزعم أن له علاقة بتلك القضية.

وواصل: نعلم بتفاصيل الاتفاق الذي أنهى النزاع مع الولايات المتحدة، وشكلنا فريقا قانونيا سياسيا يتبع مكتب وزير الداخلية لمتابعة مستجدات الطلب.

وأكمل: كان أساس عمل وزير الداخلية أن الدولة الليبية زمن النظام السابق تمسكت بأن أساس التسوية ينحصر فقط في مسؤوليتها المدنية عن أفعال تابعيها دون المسؤولية الجنائية.

وأردف: شملت التسوية أيضا أن أي مطالبات بعد تاريخ التوقيع توجه إلى حكومة الولايات المتحدة.

ونوه بأن العام الماضي راجت تصريحات منسوبة لوزير الخارجية بحكومة الدبيبة نجلاء المنقوش عن ذات الموضوع، وخاطبنا حينها رئيس الوزراء بكتاب لم يخرج عن مضمون ما سبق في هذا الإدراج.