حبس القائم بأعمال البعثة الليبية السابق في أوكرانيا احتياطيًا بتهمة الإضرار بالمال العام

ليبيا – أمرت النيابة العامة بحبس القائم على إدارة أعمال البعثة الليبية في أوكرانيا احتياطيًا بتهمة التخلي عن إعمال قواعد حماية المال العام وضوابطها.

رئيس النيابة في مكتب النائب العام، تولى تتميم جزءٍ آخر من التدابير، تعلَّق بحالة القائم على إدارة أعمال البعثة، خلال الفترة الممتدة من سنة 2018 حتى سنة 2020، فتناولت الإجراءات واقع انحراف الموظف عن مسلَّمات الوظيفة القيادية المسندة إليه بتخلِّيه عن إعمال قواعد حماية المال العام وضوابطها، فسبَّب إخلاله اضطرابًا إداريًا وماليًا مما هيأ لتابعيه حالًا سهَّلت لهم ارتكاب أنماط إساءة ترتَّب عنها الحصول على منافع غير جائزة قانونًا، فضلًا عن تعمُّده اتخاذ إجراءات نشأ عنها إلحاق ضرر جسيم بالمال العام.

وبفراغ المحقق من إجراء استجواب المتهم أمر بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيق.

