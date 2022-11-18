ليبيا تُجدد دعمها للجهود الرامية لمنع انتشار وامتلاك أسلحة الدمار الشامل

نيويورك 18 نوفمبر 2022 (وال)- شاركت ليبيا في أشغال المؤتمر الثالث الخاص بإنشاء منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى الذي بدأت أعماله بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وبحسب ما نشرته بعثة ليبيا الدائمة لدى الأمم المتحدة؛ فقد رحّب رئيس الوفد الليبي المشارك الوزير المفوض عصام عمران بن زيتون – في كلمة له في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر – بعقد هذه الدورة ضمن مسار المفاوضات الجارية لإنشاء ووضع اتفاقية مُلزمة تجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى الكيميائية والبيولوجية.

كما أكد على سياسة ليبيا الثابتة في دعم الجهود الرامية إلى نزع أسلحة الدمار الشامل، بالإضافة إلى موقفها من خلال عضويتها في الاتفاقيات الدولية القائمة، والمتعلقة بمنع انتشار وإمتلاك وتصنيع الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى والإزالة الكاملة لهذه الأسلحة الفتاكة.

وجدّد بن زيتون تأكيد ليبيا على حق جميع الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وتشجيع الاستخدامات السلمية والآمنة للطاقة الذرية، بما يسهم في تحقيق التنمية لشعوب المنطقة وفقًا لما نشرته البعثة الليبية عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك.

وناقش المؤتمر – الذي شاركت فيه ليبيا بإعتبارها طرف وعضو ضمن منطقة الشرق الأوسط – المسائل على الموضوعية التي تصب في النهاية إلى الوصول لإتفاقية مُلزمة وواضحة الملامح لإنشاء منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى. (وال)

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