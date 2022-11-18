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العامة للكهرباء: دخول الوحدة الغازية الأولى بمحطة السرير بعد صيانتها

تم النشر منذُ 19 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان – طرابلس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الجمعة عن دخول الوحدة الغازية الأولى بمحطة كهرباء السرير، على الشبكة الكهربائية.

وأوضحت الشركة أن الوحدة الغازية دخلت على الشبكة بقدرة إنتاجية 250 ميغاوات، بعد الانتهاء من أعمال صيانتها.

يشار إلى أن الشركة العامة للكهرباء، أعلنت الأيام الماضية الدخول بالوحدة الغازية الرابعة بمحطة كهرباء الزويتينة على الشبكة.

وأوضحت الشركة، أن الدخول بالوحدة جاء بعد الانتهاء من عمليات العمرة الجسيمة والاختبارات التشغيلية.

ووجهت الشركة، الشكر والتقدير للعاملين بالمحطة على جهودهم المبذولة، وبشكل مستمر في أعمال التشغيل والصيانة في سبيل توفير حاجة المستهلك من الكهرباء.


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صحيفة العنوان الليبية

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