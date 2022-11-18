مجلة أمريكية: مطار معيتيقة احتجز طائرة ديندياس لإجباره على لقاء المنقوش

كشفت مجلة “بوليتيكو” الأمريكية أن إدارة مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس، عطلت طائرة وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، لأكثر من ساعة ورفضت السماح لها بالإقلاع لإجباره على لقاء وزيرة خارجية حكومة الدبيبة منتهية الصلاحية، نجلاء المنقوش.

وأوضحت المجلة الأمريكية في تقرير طالعته وترجمته “السبق”، أن وزير الخارجية اليوناني كان يملك الخطة البديلة عندما طلب منه المجلس الرئاسي ضرورة زيارة العاصمة واشتراطه عدم لقاء المنقوش، مضيفة “كان يتوقع ديندياس مطارًا هادئًا بانتظاره، لكنه وجد حشدا من الصحفيين والإعلاميين والمنقوش تقف بانتظاره، فأومأ بيده سريعا لقائد الطائرة أن الرحلة انتهت قبل أن تبدأ، لأنه كان يدرك الفخ الذي تسعى حكومة الدبيبة أن تنصبه له وقرر ألا ينزلق إليه أو كان مستعدا له”.