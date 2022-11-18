اللواء 128 المعزز يختتم دورة عسكرية في مجال المهمات الخاصة

الوطن|رصد

أعلنت شعبة الإعلام باللواء 128 المعزز عن اختتام دورة تدريبية عسكرية لصقل و تطوير الجنود وضباط اللواء في مجال المهمات الخاصة.

وقالت الشعبة إن الدورة قد شملت التدريب على إقامة كمين محكم داخل المباني و مهاجمة نقاط محددة وكذلك الانقضاض على رتل للعدو والتعامل مع الأهداف المتحركة وتنظيم الكمائن واكتساب المهارات القتالية في أساليب وتكتيكات عمل القوات الخاصة.

وحضر حفل الاختتام العميد سعد خيرالله آمر مركز التدريب بالقوات الخاصة الصاعقة والعقيد مفتاح الناجي معاون آمر مدرسة الصاعقة والمظلات والمقدم مصطفى البرغثي آمر كتيبة المهام الخاصة التابعة للواء 128.

وأثنى العميد سعد خيرالله على المجهودات المبذولة في تنفيذ الكمائن من قبل قوة المهام الخاصة وحثهم على بذل المزيد لما فيها من اكتساب للخبرة لدى الجنود.

وتأتي هذه الدورة تنفيذا لتعليمات القائد العام للقوات المسلحة المشير أركان حرب خليفة بالقاسم حفتر بشأن الرفع من الكفاءة القتالية لجنود القوات المسلحة للوصول إلى اعلى مستويات للجاهزية .ا