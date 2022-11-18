لارمو: هذا ما نفعله لاسترجاع ثروات الشعب الليبي أينما كانت

قال مدير مكتب استرداد الأموال الليبية وإدارة الأصول المستردة “لارمو” محمد رمضان: نجحنا فى توسيع دائرة شبكات التواصل مع الشبكات العالمية لاسترداد الأموال والأصول ومع أدوات إنفاذ القانون بالدول الحاضنة للأصول والأموال الليبية.

وأضاف في حساب المكتب عبر تويتر، اليوم الجمعة :عقدتُ مؤخرا سلسلة اجتماعات مع ممثلى أدوات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة و المملكة المتحدة وفرنسا وسويسرا وإيطاليا.

وتابع: بحثنا خلال هذه الاجتماعات آليات استرجاع الأموال والأصول الليبية في تلك الدول الخمس.

وأكمل: شملت الاجتماعات نائب المدعي العام بوزارة العدل الأمريكية، والمدعي العام الملكي البريطاني إديان فوستر، ورئيس الإدارة القانونية بمكتب المدعي العام الفرنسي، ومسؤولين في مجال إنفاذ القانون بإيطاليا و سويسرا.

وأردف: اتفق المكتب مع هذه المؤسسات على مزيد من التعاون المشترك، وتذليل الصعوبات التي قد تعترض سير استرجاع الأصول والأموال الليبية.

وتابع: انضمّ المكتب في 19 أكتوبر الماضي، إلى الشبكة الدولية لاسترداد الأموال والأصول CARIN بوصفه “عضوا مراقِبا”، وهو ما يمكّننا من طلب المعلومات من الدول الأعضاء بالشبكة وعددها 72 دولة.

‏وأكد على إصرار و قدرة مكتب استرداد الأموال الليبية وإدارة الأصول المستردة على استرجاع ثروات الشعب الليبي أينما كانت وحيثما وجدت.