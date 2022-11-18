لارمو: هذا ما نفعله لاسترجاع ثروات الشعب الليبي أينما كانت

قال مدير مكتب استرداد الأموال الليبية وإدارة الأصول المستردة “لارمو” محمد رمضان: نجحنا فى توسيع دائرة شبكات التواصل مع الشبكات العالمية لاسترداد الأموال والأصول ومع أدوات إنفاذ القانون بالدول الحاضنة للأصول والأموال الليبية.
وأضاف في حساب المكتب عبر تويتر، اليوم الجمعة :عقدتُ مؤخرا سلسلة اجتماعات مع ممثلى أدوات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة و المملكة المتحدة وفرنسا وسويسرا وإيطاليا.
وتابع: بحثنا خلال هذه الاجتماعات آليات استرجاع الأموال والأصول الليبية في تلك الدول الخمس.
وأكمل: شملت الاجتماعات نائب المدعي العام بوزارة العدل الأمريكية، والمدعي العام الملكي البريطاني إديان فوستر، ورئيس الإدارة القانونية بمكتب المدعي العام الفرنسي، ومسؤولين في مجال إنفاذ القانون بإيطاليا و سويسرا.
وأردف: اتفق المكتب مع هذه المؤسسات على مزيد من التعاون المشترك، وتذليل الصعوبات التي قد تعترض سير استرجاع الأصول والأموال الليبية.
وتابع: انضمّ المكتب في 19 أكتوبر الماضي، إلى الشبكة الدولية لاسترداد الأموال والأصول CARIN بوصفه “عضوا مراقِبا”، وهو ما يمكّننا من طلب المعلومات من الدول الأعضاء بالشبكة وعددها 72 دولة.
وأكد على إصرار و قدرة مكتب استرداد الأموال الليبية وإدارة الأصول المستردة على استرجاع ثروات الشعب الليبي أينما كانت وحيثما وجدت.
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