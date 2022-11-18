الزائدي: أدعو المليشيات أن يكفوا فإنهم يأتون إثماً عظيما

قال مصطفى الزائدي القيادي في النظام السابق، إنه لَا يُمْكِنُ فَهْمَ قِيَام المليشيات الممولة مِنْ الدّوْلَةِ بخطف مَوَاطِن لِيبِي مِنْ بَيْتِهِ وَإِهَانَةٌ أَسَرْتُه دُون ذَنْب وَبِلَا سَبَبٌ يَتَعَلَّق بِالْأَمْن أَو الجَرِيمَة ، إلَّا فِي إِطَارِ تَقْدِيم الْوَلَاء لِلْأَعْدَاء وَشِرَاء وُدُّهُم وَمُحَاوَلَة رَشَوْتهم مِنْ أَجْلِ الْبَقَاء لِأَيَّام مَعْدُودَات فِي السُّلْطَة، ولَا شَكَّ أَنَّ المليشيا الإِجْرَامِيَّة الَّتِي نَفَذَت الْعَمَل تَتَحَمَّل بَعْضُ مَنْ الْمَسْؤُولِيَّةِ ، لَكِن الْجُزْء الْأَكْبَر مِنْهَا تَتَحَمَّلُه الحكُومَةُ الَّتِي لَمْ تتورع فِي بَيْعِ أَي شَيّ مِنْ أَجْلِ الْبَقَاء ، فَهِي تَبِيعٌ الوَطَن فَهَل تخجل مِنْ بَيْعٍ مَوَاطِن بَسِيطٌ لَا حَوْلَ لَهُ وَلَا قُوَّةَ .

أضاف في مقال له، أن مُحَاوَلَة فَتْح قَضِيَّة طُوِيَت باتفاقيات دَوْلِيَّة قَانُونِيَّةٌ ، دَفَعْت فِيهَا الدَّوْلَة تعويضات نَجَحْت فِي اسْتِرْدَادُهَا مِنْ أَمْوَالِ شَرِكات نفطية بِمُوجَب الِاتِّفَاق الَّذِي صَمَّمَ بمهنية وحرفية وبروح وَطَنِيَّةٌ حفضت مِيَاه وَجْه الْأَعْدَاء وحمت الْبِلَاد ، أَن مُحَاوَلَة فَتْحِهَا بَحَثَا عَنْ دَعْم مِنْ دُولَةِ عُظْمَى لَا يَعْدُو كَوْنِه لَهَثًا خَلْف سَرَابٌ ، فَلَا هَذَا الرَّبّ الصَّنَم قَادِرٌ عَلَى فِعْلِ كُلِّ شَيِّ ، فَالْعَالِم تَغَيَّر ، و لَا هَذَا العابث يمتلك أَي حَظٌّ فِي الْبَقَاءِ ، فَلَقَد أزكمت رَائِحَتُه الْأُنُوف.

وتابع: “ادَّعَوْه نَاصِحًا صَادِقًا أَنْ يَكُفَّ عَنْ الْعَبَثِ وَاللَّعِبَ بِمَصِير الوَطَن وَأَنْ يَتَّقِيَ اللَّهَ فِي نَفْسِهِ وَفِي النَّاسِ ، فَاَللَّه لَيْسَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَفْعَلُ وزمرته الْفَاسِدَة ، وَأَدْعُو المليشيات وأنصحهم أَن يُدْرِكُوا أَنّهُمْ يَأْتُونَ إثمًا عَظِيمًا سَيَكُون عِقَابِه شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، فَالنَّاس قَد تَمَهَّل لَكِنَّهَا لَا تَنْسَى .وأدعوكم وَنَفْسِي إلَى الْوَحْدَة وَالصَّدْع بِالْحَقّ وَالوُقُوفُ ضِدَّ الْبَاطِل ، وَإِن نَثِق فِي نَصْرِ اللَّهِ الَّذِي وَعَدَ”.