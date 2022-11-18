المرشح لوكالة وزارة الدفاع..تصفية أحد قادة مجلس مصراتة العسكري

العنوان – مصراتة

ذكر مصدر مطلع أن مدينة مصراتة شهدت تصفية أحد قادة ما يعرف بالمجلس العسكري مصراتة يدعى وليد الناقوزي.

وأوضح المصدر أنه عثر على جثة الناقوزي داخل شقته في حي عمارات 9 يوليو، في مصراتة وعليها آثار أعيرة نارية.

وقال المصدر :”عرف عن الناقوزي آمر مليشيا الإمداد مصراتة دعمه للعناصر الإرهابية الفارة من مدن ومناطق برقة تحت مسمى سرايا الدفاع عن بنغازي، والذي صنف كيانًا إرهابيًا في يوليو 2017″.

وأشار إلى أن المجلس العسكري مصراتة ومن ضمنه الناقوزي، كان داعما للهجمات الإرهابية التى نفذتها سرايا الدفاع عن بنغازي واستهدفت الهلال النفطي ومدينة أجدابيا وضواحيها في 2016 و 2017.

كان يدعم من مجلس العسكري مصراتة بشكل مباشر أثناء سيطرة تلك الجماعات الإرهابية علي مطار وقاعدة الجفرة من 2016 الي 2017 .

وأفاد المصدر أن الناقوزي، أصيب في ضربة جوية نفذها سلاح الجو التابع للقوات المسلحة العربية الليبية واستهدف طائرة تنقل ذخائر وأسلحة بعد هبوطها بشكل مباشر في قاعدة الجفرة.

وكشف المصدر أن الضربة كانت في 3 يناير 2017 وأدت إلى مقتل عناصر إرهابية من “سرايا الدفاع ” وإصابة المدعو إبراهيم بيت المال وأدت إلي بتر اليد وإصابة الناقوزي وبترت أيضًا يده.

ولفت المصدر إلى أن المغدور كان أيضا من ضمن المرشحين لمنصب وكيل وزارة الدفاع، في حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة.