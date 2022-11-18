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اتفاقية جديدة على طاولة العمل والشؤون الاجتماعية بحكومة الدبيبة

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن – متابعات

وقعت كلا من وزير الشؤون الاجتماعية بالحكومة المنتهية الولاية وفاء الكيلاني، ووزير العمل والتأهيل علي العابد  اتفاثية تعاون مشترك لدعم فئة ذوي الإعاقة والأسر المنتجة.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين في كافة المجالات المشتركة لتقديم المنفعة العامة، وتقديم الخدمات لمستفيدها وتبسيط الإجراءات الإدارية لخدمة المصلحة العامة.

وتهدف الاتفاقية لرفع مستوى الخدمات لفئة ذوي الإعاقة والأسر المنتجة ودعمها من أجل تحسين دخلها وتوفير احتياجاتها.

 

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الوطن الليبية

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