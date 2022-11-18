الدولار بأقل من 5 دنانير.. تباين أسعار العملات الدولية مقابل الدينار

أظهرت أسعار صرف الدينار الليبي مقابل العملات العربية والدولية الأكثر تداولا في السوقين الرسمية والموازية تباينا.

واستقر متوسط سعر صرف الدولار عند 4.89 دينار، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

وزاد سعر اليورو إلى 5.08 دينار مقابل 5.06 دينار السبت، وسعر الجنيه الإسترليني إلى 5.82 دينار مقابل 5.79 دينار.

في حين ثبت سعر الريال السعودي عند 1.30 دينار، وكذلك الدرهم الإماراتي عند 1.33 دينار، وتراجع سعر الدينار التونسي إلى 1.53 دينار من 1.54 دينار .

وبقيت الليرة التركية واليوان الصيني عند مستوى 0.26 دينار، و0.68 دينار، على الترتيب.

وفي السوق الموازية، تراجع سعر الدولار إلى 5.17 دينار مقابل 5.19 دينار السبت، وارتفع سعر اليورو إلى 5.32 دينار مقابل 5.30 دينار، واستقر الجنيه الإسترليني عند 6.05 دينار.

ولم يطرأ أي تغيير على سعر الليرة التركية التي سجلت 0.28 دينار، والعملة التونسية التي بيعت بـ1.63 دينار ليبي