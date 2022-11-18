بوريل: اتفاقيتي السراج والدبيبة مع تركيا تنتهك الحقوق السيادية للدول

قال الممثل الأعلى لشؤون الأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن اتفاقيات تركيا مع حكومتي الوفاق والدبيبة تنتهك الحقوق السيادية لدول ثالثة ولا تتفق مع اتفاقية الأمم المتحدة للقانون الدولي للبحار، و لا يمكن أن تترتب على الاتفاقية أية عواقب قانونية على هذه الدول.

أضاف في تصريحات صحفية أن على الأتراك تجنب الأعمال التي تقوض الاستقرار الإقليمي مع ضرورة امتثال كافة الدول للقانون الدولي للبحار، و يجب التزام الجميع بمبدأ علاقات حسن الجوار والسيادة والحقوق السيادية على المناطق البحرية لجميع الدول الساحلية، هذا الامتثال يشمل الحقوق الناشئة عن الجزر ما يحتم على أعضاء المجتمع الدولي جميعًا العمل وفقًا لهذه المبادئ.