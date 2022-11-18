حرشاوي: التدخل العسكري التركي قد يسبب نشوب صراع مسلح 

الوطن|رصد

أشار تقرير لموقع “ميدل إيست” البريطاني إلى تسبب التدخل العسكري التركي في الصراع الداخلي الليبي في قلب ميزان القوة لطرف على حساب الآخر من دون معرفة عدد الخسائر في صفوف المدنيين إثر استخدام الطائرات التركية من دون طيار.

وأكد المحلل السياسي جليل حرشاوي لميدل إيست أن الوجود العسكري التركي في ليبيا ما زال هائلًا؛مؤكدا أن مهمة تركيا الحالية في ليبيا باتت تتكون من مئات العسكريين والجواسيس وغيرهم من الأفراد الأتراك و3 آلاف من المرتزقة السوريين ومجموعة شاملة من المعدات.

ولم يستبعد المحلل السياسي نشوب صراع مسلح على الأرض بين الموالين لتركيا وأعدائها مشيرا إلى أن حالة الجمود السياسي المهيمنة حاليًا على المشهد العام في ليبيا لن تقود بالمطلق إلى تحقيق أي بوادر لتعزيز الاستقرار أو الحكم الرشيد في البلاد.