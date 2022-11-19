حدادين: إنشاء منطقة للتبادل الحر مع تونس سيحارب تجارة التهريب

الوطن|رصد

علق أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية، معز حديدان على الاتفاق الذي جرى بين ليبيا وتونس بشأن إنشاء منطقة للتبادل الحر، مؤكدا بأن إيجابيات الاتفاق الجديد تتعدى إنعاش المبادلات التجارية لتشمل محاربة تجارة التهريب المنتشرة بين البلدين.

واستبعد حدادين خلال تصريحات صحفية بأن يكون تنفيذ الاتفاق في غضون الأشهر المقبلة بالنظر للأوضاع السياسية غير المستقرة في ليبيا، مشيراً إلى أنه يأتي في سياق جهود الحكومة التونسية للقضاء على “الاقتصاد الموازي الذي يكبد البلاد خسائر اقتصادية مهمة.

وتوقع الخبير الاقتصادي بأن يفتح الاتفاق الجديد مجالا لإنشاء مناطق حرة مع بلدان مغاربية أخرى في المستقبل القريب، خصوصا بين تونس والجزائر بالنظر لمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين.