لارمو: بحثنا آليات استرجاع الأموال والأصول الليبية في “خمس دول كبرى”

قال مدير مكتب استرداد الأموال الليبية وإدارة الأصول المستردة “لارمو” محمد رمضان : أن المكتب نجح فى توسيع دائرة شبكات التواصل مع الشبكات العالمية لاسترداد الأموال و الاصول ومع ادوات إنفاذ القانون بالدول الحاضنة للأصول و الأموال الليبية

كما أضاف أنه عقدتُ مؤخرا سلسلة اجتماعات مع ممثلى أدوات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وسويسرا وإيطاليا. وتم بحث آليات استرجاع الأموال والأصول الليبية في تلك الدول الخمس

مشيرا إلى أنه شملت الاجتماعات نائب المدعي العام بوزارة العدل الأمريكية، والمدعي العام الملكي البريطاني اديان فوستر، ورئيس الإدارة القانونية بمكتب المدعي العام الفرنسي، ومسؤولين في مجال إنفاذ القانون بإيطاليا و سويسرا

مضيفا أنه اتفق المكتب مع هذه المؤسسات على مزيد من التعاون المشترك، وتذليل الصعوبات التي قد تعترض سير استرجاع الأصول و الأموال الليبية

مؤكدا أن المكتب انضم في 19 أكتوبر الماضي، إلى الشبكة الدولية لاسترداد الأموال و الاصول CARIN بوصفه “عضوا مراقِبا”، وهو ما يمكّننا من طلب المعلومات من الدول الأعضاء بالشبكة وعددها 72