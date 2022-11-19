ليبيا الان

لنقي: النظام البرلماني أداة لاستمرار قوى الأمر الراهن

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

دعت عضو ملتقى الحوار السياسي زهراء لنقي السلطات منتهية الشرعية إلى الرحيل عن المشهد السياسي.

وقالت لنقي في تغريدة عبر “تويتر”: “السعيد من اتعظ بغيره! النظام البرلماني تكريس للمحاصصة في بلداننا وأداة لاستمرار قوى الأمر الراهن!”، مشيرة في ذلك إلى فشل البرلمان اللبناني في اختيار رئيس للبلاد خلال خمس جلسات متتالية.

وأضافت: “وكل يوم يبدو جليا أنه سيناريو قبرص! كل يوم يمر على ليبيا تحت سطوة قوى الأمر الراهن الكليبوتوقراط والأوليجاركية وفي تزايد الانقسام السياسي وفي وجود هذه السلطات منتهية الشرعية، فسيادة ليبيا في تآكل وهيبتها في خبر كان!”. مردفة: “ارحلوا”.

 

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زهراء لنقي ليبيا

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صحيفة الساعة 24

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